Oggi, giovedì 14 settembre 2023, si è tenuta la quinta registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Cristian ha portato in esterna una corteggiatrice di nome Virginia.

La corteggiatrice Beatrix, che nelle scorse settimane è uscita in esterna con entrambi i tronisti, non è stata portata in esterna né da Brando, né da Cristian.

Manuela, invece, ha portato in esterna un corteggiatore di nome Carlo.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Gemma, in studio, ha esternato la propria felicità in quanto è andata in Sardegna insieme al cavaliere più giovane di lei che sta frequentando in questo periodo.

Alessio, invece, ha iniziato a conoscere due dame. Una di queste è Barbara che, però, ha deciso di porre fine subito alla frequentazione. Barbara ha deciso di non continuare a conoscere Alessio perché quest’ultimo ha baciato entrambe le dame.

In studio, inoltre, è scoppiata una discussione tra Roberta e Cristina.

Uomini e Donne: quando va in onda

La nuova edizione di Uomini e Donne è iniziata lunedì 11 settembre 2023. Il programma va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45. Il dating show è visibile anche in diretta in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5, intorno alle ore 19:50.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate andate in onda.

Sempre su Witty Tv, infine, si possono trovare altri contenuti video esclusivi riguardanti il programma.