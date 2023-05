Oggi, martedì 9 maggio 2023, si è tenuta l’ultima registrazione di quest’edizione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 a partire da giovedì, 11 maggio.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Nicole ha portato a termine la propria esperienza sul trono, scegliendo Carlo. In studio, sono state trasmesse le ultime due esterne di Nicole, con Carlo e Andrea. Nell’esterna con Andrea, il corteggiatore ha portato Nicole a casa sua, facendole conoscere anche sua sorella. L’esterna con Carlo, invece, si è tenuta in studio, con il corteggiatore che ha scritto e letto una lettera a Nicole, parlando anche della sua vita. Dopo le registrazioni della scorsa settimana, inoltre, Carlo ha raggiunto Nicole e, in quell’occasione, è scattato il bacio.

Andrea è stato il primo ad entrare in studio e la tronista gli ha comunicato di non essere lui la sua scelta. Gianni Sperti ha commentato la reazione di Andrea, dichiarando che il corteggiatore sembrava quasi felice per non essere stato scelto.

Roberta del Trono Over, da sempre molto critica nei riguardi di Nicole, ha dichiarato che la scelta della tronista è stata inaspettata.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, in studio, c’è stata una lunga discussione che ha coinvolto Gemma, Elio, Claudio e Gabriella. Tina Cipollari si è nuovamente scontrata con Elio e ha addirittura mangiato la ricotta davanti a lui. Come ricordiamo, Elio, in una precedente puntata, aveva dichiarato di avere avuto dei traumi legati al burro e alla ricotta.

Elio, inoltre, ha dato della “scema” a Gemma. Quest’ultima ha reagito, minacciando Elio di buttargli la ricotta in faccia. Elio ha dichiarato che se l’avesse fatto, l’avrebbe denunciata. In studio, Elio ha discusso anche con Armando.

Come vedere Uomini e Donne in tv e in streaming

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45. Il programma è visibile in diretta anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50.

Su Witty Tv, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.