Oggi, lunedì 6 marzo 2023, dopo il periodo di lutto dovuto alla morte di Maurizio Costanzo, sono riprese le registrazioni di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, anche oggi, non c’è stata nessuna scelta da parte dei tronisti di inizio stagione ossia Federico e Lavinia.

Federico e le sue corteggiatrici Carola e Alice non hanno preso parte alla registrazione. Assente, anche il tronista Luca.

Per quanto riguarda Lavinia, la tronista, al termine della scorsa registrazione, ha cercato un chiarimento con Alessio Campoli, arrabbiato per l’ultima esterna di Lavinia con Alessio Corvino. Lavinia ha organizzato, quindi, un’esterna per A. Campoli ma quest’ultimo ha deciso di non presentarsi. La discussione è continuata in studio. Lavinia, inoltre, è uscita in esterna anche con A. Corvino ma questa volta non è scattato il bacio.

Nicole, invece, ha realizzato un’esterna con Cristian: la loro uscita è andata molto bene. In studio, la tronista ha discusso con Roberta, la dama del Trono Over che aveva espresso interesse per Andrea, corteggiatore di Nicole. Roberta, infatti, ha chiesto ad Andrea di ballare ma quest’ultimo le ha detto no.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Gemma sta continuando la sua frequentazione con Silvio ma non è soddisfatta perché quest’ultimo è troppo esplicito quando si parla di sesso…

Tornando a Roberta, invece, la dama è uscita con un ragazzo ma tra loro non è scattata la scintilla. È stato trasmesso un RVM nel quale si è visto Riccardo provarci con Roberta. Lui sarebbe disposto a ricominciare a frequentarla ma lei non è dello stesso avviso.

Desdemona, invece, sta conoscendo due cavaliere, Giuseppe e Ivan. Con Giuseppe, la dama ha ammesso di aver un blocco dovuto a esperienze del passato. Successivamente, si è anche accesa una discussione che ha coinvolto Armando.

Come vedere Uomini e Donne in tv e in streaming

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45. Il programma è visibile in diretta anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50.

Su Witty Tv, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.