Lunedì 6 gennaio 2025, si è tenuta una nuova registrazione dell’edizione 2024-2025 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, per quanto riguarda il Trono Classico, Martina ha dichiarato che, la prossima settimana, farà la sua scelta. La tronista, su sua richiesta, realizzerà le ultime due esterne, dalla durata di un giorno, con Ciro e Gianmarco. In studio, Martina ha ballato con entrambi.

Francesca, invece, è uscita in esterna con Gianmarco, che le ha presentato sua sorella, e con Gianluca, a cui ha organizzato una sorpresa. In studio, Gianmarco ha discusso con Gianluca. La tronista, inoltre, ha eliminato Francesco.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Gemma ha chiuso la conoscenza con Renato, l’ultimo cavaliere che era giunto in studio per conoscerla.

Sabrina, invece, al centro studio, ha dichiarato di essere rimasta in contatto con Diego D.. Al momento, non si sa se i due riprenderanno la loro frequentazione.

Alessio, invece, ha chiuso con Francesca e ha invitato Morena ad uscire. Quest’ultima, però, gli ha detto di no.

Claudia, invece, ha conosciuto due cavalieri giunti in studio per lei ma ha deciso di non tenerli.

Anche Mario ha conosciuto una donna ma ha deciso di non iniziare a frequentarla.

Da segnalare, l’assenza di Diego.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.