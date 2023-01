Oggi, venerdì 6 gennaio 2023, si è svolta la prima registrazione dell’anno nuovo di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni condivise dalla pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver, per quanto riguarda il Trono Classico, nessun tronista ha fatto la sua scelta.

Federico ha deciso di portare in esterna con Carola: la corteggiatrice gli ha fatto compagnia al lavoro e i due hanno trascorso il tempo a ridere e a scherzare. Carola non ha voluto baciarlo e l’ha salutato solamente con un bacio sulla guancia.

In studio, il tronista, rivedendo l’esterna, ha avuto qualcosa da ridire sul comportamento di Carola, ponendosi il dubbio che la corteggiatrice lo tratti come uno “scemo”, testuali parole. Alla fine, Federico ha deciso di non ballare con nessuna delle sue due corteggiatrici.

Lavinia, invece, è stata protagonista al centro studio di un’accesa discussione con Alessio Corvino. La tronista ha portato in esterna Alessio Campoli, andandogli a fare una sorpresa al lavoro, e tra i due è scattato anche il bacio.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, da registrare l’assenza di Armando. Nella scorsa registrazione, Maria De Filippi si era arrabbiata con lui ma la sua assenza potrebbe essere dovuta ad altri motivi.

Tina Cipollari ha approfittato dell’Epifania per fare dell’ironia prevedibile su Gemma…

Riccardo e Gloria, al centro studio, invece, hanno dichiarato di aver trascorso il Capodanno insieme, incontrandosi a metà strada tra Roma e Taranto. Gloria ha ribadito che Riccardo, fuori dal programma, è completamente diverso da come si vede in studio, definendolo un uomo geloso e affettuoso. Riccardo, però, ha ribadito che, da parte sua, ancora non c’è amore nei riguardi di Gloria.

Biagio, invece, sta continuando la conoscenza con Carla ma, in studio, ha discusso con Silvia, dandole della bugiarda.

Antonella e Luca, invece, non sono intervenuti al centro studio ed erano un po’ giù di morale.

Alessandro, invece, si è seduto al centro studio davanti a Gemma, Paola, Desdemona, Cristina e Silvia. In questo periodo, ha approfondito la conoscenza soprattutto con Pamela, rimproverandole, però, il fatto di non avergli detto che abita ancora insieme al suo ex compagno.

Come vedere Uomini e Donne in tv e in streaming

Uomini e Donne, in pausa “natalizia” ancora per pochi giorni, va in onda su Canale 5, ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45. Il programma è visibile in diretta anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5, ogni sera, a partire dalle ore 20.

Su Witty Tv, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.