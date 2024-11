Oggi, martedì 5 novembre 2024, si è tenuta una nuova registrazione dell’edizione 2024-2025 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Martina, al termine della registrazione di ieri, si è vista con Gianmarco per chiarire. Il chiarimento, però, non è servito perché Gianmarco non era presente alla registrazione di oggi. Martina, dopo aver discusso anche con Ciro, ha dichiarato che, da ora in poi, non rincorrerà più nessuno.

Francesca, invece, è uscita con Gianmarco (non lo stesso Gianmarco di Martina) e la loro esterna è andata bene. In studio, Paolo, deluso, ha lasciato lo studio ma successivamente ha deciso di rientrare.

Michele, invece, è uscito in esterna con Amal: la loro esterna è durata pochi minuti perché Amal non aveva nulla da dirgli. In studio, Amal ha deciso di eliminarsi.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Gemma ha scandalizzato tutti a causa della sua nuova esterna con Fabio… È stato trasmesso, infatti, un RVM dove Gemma ha provocato Fabio in modo spinto, togliendosi le calze, bendandolo e facendogli assaggiare la panna e il cioccolato!

Gabriele, invece, ha conosciuto tre donne giunte in studio per lui ma ha deciso di non conoscerle.

Sabrina, invece, dopo essere uscita una volta con Francesco, ha deciso di chiudere la frequentazione. Tina Cipollari l’ha attaccata, accusandola di usare e di prendere in giro gli uomini e di pensare ancora a Gabriele.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.