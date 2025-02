Martedì 4 febbraio 2025, si è tenuta una nuova registrazione dell’edizione 2024-2025 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda la prossima settimana.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, per quanto riguarda il Trono Classico, Francesca, che inizialmente voleva lasciare il trono, ha deciso di procedere con la scelta che è ricaduta su Gianluca.

Durante la registrazione, si è scoperto che Gianmarco M. fa parte di un’agenzia. Nella scorsa registrazione, la tronista aveva accusato il suo corteggiatore proprio di questo e oggi è entrata in studio ancora arrabbiata per questo motivo. Gianmarco M., dopo aver inizialmente negato, ha ammesso la verità, dicendo di non aver potuto recedere il contratto con quest’agenzia a causa di una penale. A questo punto della discussione, Francesca ha manifestato la volontà di lasciare il trono e ha lasciato lo studio, con Gianluca che ha deciso di seguirla. Dopo essere rientrata in studio, Francesca ha eliminato Gianmarco e ha scelto di fatto Gianluca, dicendo di sì alla sua richiesta di continuare a conoscerlo fuori dal programma. La scelta non è avvenuta nel modo classico che conosciamo.

Gianmarco, invece, ha eliminato cinque corteggiatrici ed è uscito in esterna con Cristina con cui ha anche ballato in studio.

Chiara, invece, è uscita in esterna con Giovanni. La loro esterna è andata molto bene al punto che la tronista ha chiesto alla redazione dei minuti in più. In studio, Chiara ha eliminato tre corteggiatori.

(in aggiornamento)

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20 e sempre su Canale 5 durante la notte.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.