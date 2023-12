Oggi, lunedì 4 dicembre 2023, si è tenuta la venticinquesima registrazione dell’edizione in corso di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 prossimamente.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Brando è uscito in esterna con Raffaella. Dopo aver visto l’esterna, Beatriz ha reagito negativamente e ha avuto una discussione accesa con il tronista.

Cristian, invece, ha portato in esterna Valentina e, durante l’esterna, è scattato il bacio. Dopo aver visto l’RVM, Virginia ha lasciato lo studio decisamente arrabbiata, con il tronista che ha dichiarato di non avere intenzione di andare a riprenderla.

Tra Cristian e Virginia, inoltre, i rapporti sono tesi perché la corteggiatrice non si è presentata in esterna e il tronista non ha gradito questa decisione, definendola immotivata a questo punto del percorso. Cristian, quindi, ha manifestato molti dubbi su di lei.

Durante la registrazione odierna, non si è parlato di Ida Platano.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, si sono formate definitivamente due coppie: la prima è quella formata da Marcello e Jasna mentre la seconda è quella composta da Marco Antonio ed Emanuela. Entrambe le coppie, quindi, hanno lasciato il programma.

Tina Cipollari, invece, ha avuto una lunga discussione con un nuovo cavaliere che ha avuto un confronto acceso anche con Barbara.

Roberta e Alessandro, infine, hanno ripreso la loro frequentazione.

Quando va in onda Uomini e Donne?

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45. Il dating show è visibile anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata più volte, su La5 (alle ore 19:45, alle ore 23:20 e anche il giorno dopo a partire dalle ore 12:40), e su Canale 5, durante la notte.

Su Witty Tv, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate andate in onda.