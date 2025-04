Lunedì 31 marzo 2025, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda nei prossimi giorni.

Stando alle anticipazioni pubblicate su Lollo Magazine, per quanto riguarda il Trono Classico, Gianmarco, dopo la registrazione di ieri, ha deciso di non chiarirsi sia con Francesca che con Cristina. Entrambe lo avevano raggiunto nei camerini ma il tronista non ha voluto parlare con nessuna delle due. Entrambe le corteggiatrici, poco dopo, sono scoppiate in lacrime.

Gianmarco è uscito in esterna nuovamente con Nadia e, tra di loro, è arrivato un secondo bacio. In studio, il tronista ha ballato con lei. Francesca, sempre in studio, si è detta convinta che il tronista la stia prendendo in giro mentre Cristina è convinta che tra Gianmarco e Nadia ci sia solamente un’attrazione fisica. Francesca, inoltre, ha anche replicato alla polemica riguardante le sue sponsorizzazioni sui social, accusando Gianmarco di aver fatto la stessa cosa.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Giuseppe sta uscendo con una nuova Dama per la quale ha ammesso di provare un forte coinvolgimento. Gianni Sperti, però, non ha creduto alle parole del Cavaliere. Durante il blocco dedicato a Giuseppe, è intervenuta anche Sabrina.

Restando su Sabrina, invece, la Dama sta uscendo con Guido e, tra loro, le cose vanno molto bene al punto che Sperti ha ipotizzato una loro uscita insieme dal programma. Guido, però, ha dichiarato di non sentirsi ancora pronto.

Tra Gloria e Sebastiano, invece, il discorso è definitivamente chiuso.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20 e sempre su Canale 5 durante la notte.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.