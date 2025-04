Domenica 30 marzo 2025, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda nei prossimi giorni.

Stando alle anticipazioni pubblicate su Lollo Magazine, per quanto riguarda il Trono Classico, Gianmarco è uscito in esterna con Nadia e tra i due è scattato il bacio. In studio, il tronista ha rimproverato Cristina e Francesca che non hanno avuto particolari reazioni dopo aver visto il bacio. Le corteggiatrici si sono difese, affermando sostanzialmente che non intendono comportarsi come lui vorrebbe. Per la seconda esterna, Gianmarco è uscito con Francesca: la corteggiatrice gli ha organizzato una sorpresa ma il tronista avrebbe preferito chiarire le loro recenti incomprensioni. Rispondendo ad una domanda precisa, Gianmarco, inoltre, ha dichiarato che il bacio con Nadia è quello che gli è piaciuto di più. Il tronista, però, innervosito per la situazione creatasi in studio, ha lasciato la registrazione prima della fine. Gianmarco, infine, ha anche parlato delle collaborazioni di Francesca sui social.

Tina Cipollari e il suo corteggiatore Cosimo, invece, sono stati a Madrid e, come ormai da consuetudine, lei si è dedicata allo shopping sfrenato. La conduttrice ha fatto notare a Cosimo che sta spendendo davvero troppi soldi per l’opinionista…

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Vincenzo e Agnese hanno deciso di interrompere la loro conoscenza. Essendo tornato a Uomini e Donne unicamente per lei, Vincenzo ha dovuto lasciare il programma.

Anche Gloria e Sebastiano hanno interrotto la loro frequentazione: secondo Gloria, Sebastiano avrebbe fornito due versioni differenti riguardo le sue intenzioni, una a lei e un’altra alla redazione alla quale avrebbe comunicato il suo intento di chiudere la conoscenza. Altre dichiarazioni di Sebastiano, inoltre, hanno scatenato la reazione indignata di Gianni Sperti che ha difeso Gloria. Quest’ultima, innervosita, ha messo un punto alla loro conoscenza.

Gemma, invece, si è mostrata molto fredda in esterna con un nuovo Cavaliere sul quale aveva già dichiarato di non essere attratta fisicamente. Tina Cipollari ha attaccato Gemma con parole pesanti.

Tina ha discusso in modo acceso anche con Isabella, la Dama che sta frequentando Giuseppe, accusandola di non essere dalla parte delle donne come lei sostiene.

Sabrina, invece, è uscita con un nuovo Cavaliere e, durante la prima uscita, c’è stato anche un bacio.

Da segnalare, una nuova gara di ballo tra Giuseppe e Gianni Sperti. Tra gli ospiti, Rossella Brescia e tre volti di Amici, Isobel, Umberto Gaudino e Francesca Tocca.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20 e sempre su Canale 5 durante la notte.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.