Oggi, venerdì 3 gennaio 2025, si è tenuta una nuova registrazione dell’edizione 2024-2025 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, per quanto riguarda il Trono Classico, Martina ha portato in esterna sia Gianmarco che Ciro. In entrambe le esterne, è scattato il bacio. In studio, Gianni Sperti ha criticato Ciro dopo aver notato che la location della sua esterna con Martina è la stessa che si è vista l’anno scorso durante un’esterna di Brando e Beatriz. Secondo l’opinionista, Ciro, nella scelta del posto per l’esterna (un luogo da dove si vede tutta Roma), potrebbe essere stato consigliato da qualcuno. Sempre in studio, durante un gioco improvvisato da Maria De Filippi che ha coinvolto i due corteggiatori, Ciro ha ammesso di essere innamorato di Martina.

Francesca, invece, ha portato in esterna sia Gianmarco che Gianluca. La tronista è apparsa molto più vicina a quest’ultimo.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Diego e Claudia hanno interrotto definitivamente la loro frequentazione. Diego, per questo motivo, ha deciso di lasciare anche il programma perché non si sentirebbe più a suo agio nel rimanere nel parterre maschile.

Sabrina, invece, ha deciso di chiudere definitivamente con Diego D. mentre quest’ultimo sta ancora frequentando Cristina.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne (attualmente in pausa natalizia) va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.