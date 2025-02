Lunedì 3 febbraio 2025, si è svolta una nuova registrazione dell’edizione 2024-2025 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda nei prossimi giorni.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, per quanto riguarda il Trono Classico, Gianmarco è uscito in esterna con due corteggiatrici, con Liane e con Caterina. Riguardo quest’ultima, il tronista ha dichiarato che la corteggiatrice rispecchia pienamente il suo ideale di ragazza a livello estetico. Con Liane, Gianmarco si è divertito e i due hanno scherzato a lungo durante l’esterna mentre con Caterina ci sono stati degli abbracci.

Durante il trono di Francesca, invece, Gianmarco M., dopo essersene andato durante la scorsa registrazione, è tornato in studio, chiedendo scusa alla tronista. Francesca, però, continua a nutrire dubbi sul corteggiatore, accusandolo di essere alla ricerca di visibilità e consensi e di aver fatto parte anche di un’agenzia. Tina Cipollari, invece, ha nuovamente attaccato Gianluca.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Gemma ha conosciuto un nuovo Cavaliere giunto in studio per lei, di nome Salvo. Nonostante l’uomo non l’abbia colpita particolarmente dal punto di vista fisico, Gemma ha deciso di iniziare a conoscerlo.

Morena e Margherita, invece, hanno discusso pesantemente a causa di Giovanni, l’uomo che sta uscendo con Margherita e a cui Morena avrebbe rivolto atteggiamenti provocanti.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20 e sempre su Canale 5 durante la notte.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.