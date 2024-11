Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 29 novembre 2024: Gemma non si fida di Fabio, secondo bacio per Martina e Ciro

Oggi, venerdì 29 novembre 2024, si è tenuta una nuova registrazione dell’edizione 2024-2025 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Martina è uscita in esterna con Ciro e, tra loro, è scattato un secondo bacio. In studio, la tronista si è lamentata con Gianmarco per le sue scarse attenzioni. Gianmarco ha dichiarato di essere bloccato. Martina e Gianmarco hanno discusso a lungo e Ciro, offeso, è tornato al proprio posto, decidendo di non commentare l’esterna. Martina ha ballato con Gianmarco.

Francesca, invece, ha discusso a lungo con i suoi corteggiatori perché nessuno di loro si è ricordato del suo compleanno.

Per quanto riguarda Michele, Veronica ha lasciato nuovamente lo studio dopo uno scontro pesante con il tronista che ha deciso di non seguirla.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, è stato trasmesso con un RVM quello che è successo tra Gemma e Fabio dopo la registrazione di ieri e soprattutto dopo la segnalazione riguardante Fabio e una sua presunta compagna che vive in Spagna.

Nell’RVM, vedremo Gemma chiedere a Fabio delle spiegazioni. Fabio ha confermato l’esistenza di questa donna ma, a sua difesa, ha dichiarato che si tratta di una relazione terminata quattro mesi fa.

Fabio si è presentato in studio ma Gemma si è mostrata molto diffidente nei suoi confronti. Tina Cipollari ha attaccato Gemma, accusandola di non essere mai stata realmente interessata a Fabio. Quest’ultimo, per ora, rimane nel programma.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.