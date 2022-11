Martedì 29 novembre 2022, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, con le puntate in questione che andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver, l’intera registrazione è stata dedicata al Trono Classico.

Lavinia è uscita in esterna con Alessio Corvino; la loro esterna è stata realizzata a Caserta ed è stata molto apprezzata dai presenti in studio. Ciò che ha emozionato di più sono state le parole che il corteggiatore è riuscito a esternare nei confronti di Lavinia.

Con l’altro corteggiatore di nome Alessio (Alessio Campoli), invece, Lavinia ha deciso di non uscire in esterna anche con lui. La decisione è arrivata proprio dopo la precitata esterna: la tronista non se l’è sentita, considerate le sensazioni positive che aveva provato insieme ad Alessio Corvino.

Federico, invece, è uscito in esterna con Carola. Davanti alla Fontana di Trevi, a Roma, tra i due è scattato un bacio.

In programma, per il tronista, c’era anche una seconda esterna, con Alice, ma quest’ultima ha deciso di non presentarsi.

Nonostante ciò, durante la registrazione, Federico ha deciso di ballare con Alice, con Carola che è uscita fuori dallo studio.

