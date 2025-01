Mercoledì 29 gennaio 2025, si è tenuta una nuova registrazione dell’edizione 2024-2025 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda nei prossimi giorni.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, per quanto riguarda il Trono Classico, Francesca ha deciso di non portare nessuno in esterna. In studio, la tronista ha discusso pesantemente con Gianmarco M. a causa di alcuni dubbi che le sono sorti. Durante la registrazione, infatti, è saltato fuori che Gianmarco, in passato, ha sostenuto il provino da tronista. Francesca lo ha anche accusato di fare la vittima e di cercare continuamente consensi dal pubblico. Gianmarco ha lasciato lo studio e Tina Cipollari lo ha convinto a tornare. La discussione è continuata anche dopo il suo ritorno in studio.

Chiara, invece, ha portato in esterna un ragazzo di nome Matteo, molto timido. I due hanno ballato in studio.

Tra le tante ragazze che sta conoscendo Gianmarco S., infine, il tronista è rimasto colpito da una ragazza di nome Angelica.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Claudia e Giorgio si sono seduti al centro studio. Lei è molto interessata a lui ma è anche infastidita dal fatto che lui non è totalmente concentrato sulla loro frequentazione. Tra loro, ci sono stati anche dei baci.

Alessio, invece, sta frequentando una nuova Dama con cui le discussioni sono frequenti. In studio, Alessio si è scusato con lei, regalandole un mazzo di fiori. Durante questo blocco, Francesca è intervenuta e ha invitato Alessio ad uscire, nonostante la loro frequentazione fosse giunta al termine. Francesca avrebbe notato alcuni atteggiamenti equivoci di Alessio. Quest’ultimo le ha risposto di no.

Gemma, invece, ha già chiuso la frequentazione con l’ultimo Cavaliere giunto in studio per lei.

Gloria, infine, ha discusso con un Cavaliere a causa di un’insinuazione di quest’ultimo che lei non ha gradito. In studio, tutti hanno preso le parti di lei.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20 e sempre su Canale 5 durante la notte.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.