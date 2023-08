Oggi, martedì 29 agosto 2023, si è tenuta la terza registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 a settembre.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it e sul sito Isa e Chia, per quanto riguarda il Trono Classico, ospiti di questa registrazione sono stati Federico e Carola che, per oltre un’ora di registrazione, hanno parlato della fine della loro storia d’amore, iniziato l’anno scorso a Uomini e Donne.

Federico ha dichiarato che la relazione con Carola è durata circa due mesi, dopodiché, quest’ultima se n’è andata via improvvisamente. Federico ha provato a ricucire i rapporti con Carola, senza riuscirci. Carola ha giustificato il suo comportamento, dichiarando di essersi sentita oppressa da Federico.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Ida e Alessandro hanno preso parte alla registrazione in qualità di ospiti.

Gemma si è seduta al centro studio ed è stata trasmessa l’esterna con Maurizio, il cavaliere che sta frequentando. In studio, Maurizio ha attirato molte critiche: il cavaliere, infatti, è stato accusato di non essere realmente interessato a Gemma al punto che anche Tina Cipollari ha preso le difese di quest’ultima.

Aurora, invece, sta frequentando un nuovo cavaliere del parterre maschile che, oltre ad Aurora, sta frequentando anche un’altra dama del parterre femminile, anche lei new-entry di quest’edizione.

Tina Cipollari ha avuto una nuova discussione con Elio a causa di un video, trasmesso in studio, nel quale si è visto Elio parlare male dell’opinionista con Aurora, definendola “una pazza”.

Uomini e Donne: quando inizia?

La nuova edizione di Uomini e Donne avrà inizio lunedì 11 settembre 2023. Il programma andrà in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45. Il programma sarà visibile in diretta anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, verrà replicata anche su La5.

Su Witty Tv, infine, sarà possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti riguardanti il programma.