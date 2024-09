Oggi, sabato 28 settembre 2024, si è svolta la settima registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Francesca ha eliminato Gabriel. La tronista è uscita in esterna con Federico che l’ha trovata fredda e distante. Francesca non ha nascosto il proprio fastidio perché non vuole passare per una ragazza debole e vulnerabile. La tronista ha anche deciso di richiamare un corteggiatore che aveva eliminato.

Alessio, invece, ha eliminato due corteggiatrici e ha dichiarato di trovarsi bene con Jenny.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Gemma e Valerio, dopo lo schiaffo che ha infiammato la registrazione di ieri, si sono chiariti e sono anche usciti insieme. Durante la registrazione di oggi, però, Valerio ha dichiarato che non vuole una donna con il carattere di Gemma al suo fianco.

Valerio è stato anche attaccato perché è venuto fuori che lui, in passato, ha fatto delle serate insieme a Giorgio Manetti, ex storico di Gemma. Valerio, quindi, ha lasciato lo studio.

Matteo e Morena, invece, si sono baciati. Margherita, delusa da Mario, si è sfogata in camerino.

Valentina, invece, si è baciata sia con Mario V. che con Andrea. Quest’ultimo si è anche mostrato interessato alla tronista Martina che, però, non ha ricambiato il suo interesse.

Da segnalare l’assenza di Maura che, evidentemente, dopo la fine della sua conoscenza con Mario, ha lasciato il programma.

Uomini e Donne: quando va in onda

La nuova edizione di Uomini e Donne ha avuto inizio lunedì 23 settembre 2024. Il programma va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti riguardanti il programma.