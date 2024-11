Oggi, giovedì 28 novembre 2024, si è tenuta una nuova registrazione dell’edizione 2024-2025 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Martina ha portato in esterna Gianmarco e Ciro. Nell’esterna con Gianmarco, i due hanno fatto insieme l’albero di Natale. L’esterna con Ciro, invece, non è andata bene.

Michele, invece, è uscito in esterna con Amal che, durante l’uscita, si è mostrata distante. Il tronista è uscito anche con Eleonora e la loro esterna è andata meglio.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Gemma ha portato in studio una segnalazione riguardante Fabio. Stando a questa segnalazione, Fabio avrebbe una donna in Spagna.

Il blocco riguardante Gemma era iniziato con un filmato trasmesso in studio nel quale vedremo Tina Cipollari regalare a Gemma alcuni capi di intimo sexy…

Dopo aver ascoltato quanto detto da Gemma, Fabio non ha negato ma si è mostrato molto seccato per le intromissioni nella sua vita privata. Fabio, quindi, ha lasciato lo studio e Gemma l’ha seguito. I due non sono più rientrati.

Barbara ha conosciuto due uomini giunti in studio per lei e ha deciso di tenerli.

Gabriele e Tiziana, invece, hanno deciso di lasciare insieme il programma come coppia.

Sabrina, invece, si è seduta al centro studio con Diego che è uscito anche con Cristina. Tra Sabrina e Diego, c’è stata un’intimità. Dopo aver saputo che Diego è uscito con un’altra, Sabrina ha deciso di chiudere. Anche Cristina ha interrotto la frequentazione.

Da segnalare, l’assenza di Mario.

