Sabato 28 gennaio 2023, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate in questione andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver, per quanto riguarda il Trono Classico, non c’è stata nessuna scelta da parte dei tronisti presenti da inizio stagione, Federico e Lavinia.

Federico ha portato in esterna sia Alice che Carola. Alice gli ha dedicato un video e tra i due è scattato un bacio. L’esterna con Carola, invece, è stata realizzata in un luogo di montagna e tra i due ci sono stati numerosi baci. In studio, Federico ha scelto di ballare con Alice, causando la reazione negativa di Carola.

Anche Lavinia ha fatto due esterne con i suoi due corteggiatori, Alessio Corvino e Alessio Campoli. Al posto suo, però, i due corteggiatori hanno trovato la madre della tronista. Alessio Corvino era imbarazzato mentre Alessio Campoli era maggiormente a proprio agio. In studio, Lavinia ha scelto di ballare con Alessio Corvino.

Nicole, invece, ha portato in esterna Andrea e tra i due ci sono stati molti abbracci. In studio, Andrea le ha regalato dei girasoli e i due hanno ballato insieme. In studio, la tronista ha anche eliminato due corteggiatori.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Gloria ha discusso con Riccardo a causa di alcuni screenshot riguardanti una chat tra Riccardo e una ragazza di 21 anni. Riccardo ha consegnato il proprio smartphone a Gianni Sperti e dal cellulare, non è emerso nulla di compromettente. Gloria si è arrabbiata con Riccardo anche per una sua intervista concessa al magazine ufficiale del programma. Riccardo e Gloria, quindi, hanno deciso di chiudere definitivamente la loro relazione.

Sempre a causa dell’intervista concessa al magazine, Maria De Filippi ha aggiunto che Ida vorrebbe un confronto con Riccardo.

Roberta, invece, ha conosciuto due cavalieri arrivati in studio per lei e ha deciso di tenerli entrambi.

Biagio, invece, ha deciso di chiudere definitivamente con Carla perché, stando alle sue dichiarazioni, vuole una donna più pacata nei modi.

Riguardo Alessandro e Pamela, invece, il cavaliere ha dichiarato che vorrebbe frequentare anche altre donne.

Claudio, invece, ha conosciuto quattro donne giunte in studio per lui e ha deciso di tenerle tutte.

Come vedere Uomini e Donne in tv e in streaming

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45. Il programma è visibile in diretta anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50.

Su Witty Tv, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.