Oggi, lunedì 28 agosto 2023, si è tenuta la seconda registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 durante la prima settimana di messa in onda della nuova edizione del programma.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it e sul sito Isa e Chia, per quanto riguarda il Trono Classico, i tre tronisti hanno realizzato le loro prime esterne. Brando è uscito con Beatrix e la loro esterna è andata bene. Manuela, invece, ha portato in esterna due ragazzi e solo con uno di loro, Michele, l’esterna ha avuto esito positivo.

Ospiti di questa registrazione sono stati Lavinia e Alessio.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, è da registrare il ritorno di Barbara nel parterre femminile. Armando e Riccardo, invece, sono risultati ancora assenti. Tina Cipollari, invece, si è resa protagonista di una discussione molto accesa con Elio, com’è avvenuto nel finale della scorsa edizione.

Nel parterre maschile, inoltre, è tornato Silvio, ex cavaliere che frequentò Gemma durante la scorsa edizione del programma.

In studio, Gemma ha discusso con Aurora. Gemma ha accusato Aurora di aver condiviso una storia su Instagram contro di lei. Aurora ha lasciato lo studio per chiarire la faccenda con la redazione e ha anche offeso Gianni Sperti con cui ha discusso in studio. Maria De Filippi ha criticato sia Gemma che Aurora per il loro comportamento.

Cristina, invece, sta frequentando un cavaliere di nome Gianluca mentre Gemma è uscita con un signore di nome Maurizio. Prima di uscire con Maurizio, Gemma stava frequentando un cavaliere di nome Tony ma, in studio, ha deciso di troncare la conoscenza con quest’ultimo.

Marco, new entry del parterre maschile, si è dichiarato interessato a tre donne tra le quali Roberta. Nessuna delle tre donne, però, ha ricambiato l’interesse.

Uomini e Donne: quando inizia?

La nuova edizione di Uomini e Donne avrà inizio lunedì 11 settembre 2023. Il programma andrà in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45. Il programma sarà visibile in diretta anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, verrà replicata anche su La5.

Su Witty Tv, infine, sarà possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti riguardanti il programma.