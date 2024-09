Oggi, venerdì 27 settembre 2024, si è svolta la sesta registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Martina ha realizzato due esterne. Per uscire con Gianmarco, corteggiatore che la tronista ha conosciuto inizialmente tramite una chiacchierata, Martina ha annullato l’esterna con Ciro che ci è rimasto male.

Durante un’esterna di Michele, invece, è scattato un bacio molto passionale.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Gemma si è fatta notare per aver dato uno schiaffo a Valerio. Durante la discussione, Gemma ha anche tenuto la scarpa con il tacco in mano…

Tutto è iniziato con Valerio che ha regalato a Gemma un completino intimo. Sono stati mostrati anche i messaggi che lui le ha mandato, attraverso i quali le ha detto che si starebbe innamorando di lei.

Su segnalazione di Alessia, però, viene trasmesso un video nel quale si è visto Valerio in compagnia di una sua amica in un centro commerciale e con in mano proprio il regalo per Gemma.

Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno voluto contattare telefonicamente quest’amica per verificare che Valerio non avesse una relazione fuori dal programma. I due opinionisti hanno fatto sorgere dei dubbi a Gemma che ha reagito, dando il precitato schiaffo a Valerio che, durante la registrazione, ha chiesto scusa a Gemma più volte. Armando è intervenuto in difesa di Gemma.

Mario e Maura, invece, hanno chiuso la loro conoscenza. I pregiudizi di Mario nei confronti della donna hanno avuto un ruolo determinante. Maura è comunque rimasta nel programma. Mario, inoltre, ha trascorso una notte insieme a Margherita. Morena, che stava frequentando Mario, ha deciso di chiudere la frequentazione con lui. A sorpresa, anche Margherita ha chiuso con Mario, dopo aver scoperto che quest’ultimo ha detto le stesse cose sia a lei che a Morena.

Gabriele, invece, si è seduto al centro studio con Sabrina e Ilaria e ha dichiarato che non vuole sentire troppe pressioni su di sé.

Alessandro ha vissuto un momento molto emozionante in studio dove ha festeggiato il suo compleanno con una lettera di Maria Teresa, una torta e dei regali.

Uomini e Donne: quando va in onda

La nuova edizione di Uomini e Donne ha avuto inizio lunedì 23 settembre 2024. Il programma va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti riguardanti il programma.