Anche oggi, domenica 26 marzo 2023, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 la prossima settimana.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, oggi è stato comunicato che Lavinia farà la sua scelta nel corso della prossima registrazione. In studio, la tronista ha ballato sia con Alessio Corvino che con Alessio Campoli e ha chiesto di poterli rivedere ancora un’ultima volta prima della scelta.

Luca, invece, è uscito in esterna con Ilaria e Alessandra. Il tronista ha deciso di eliminare Ilaria perché l’ha trovata troppo pesante e “bacchettona”.

Nicole, invece, è nuovamente uscita in esterna con Andrea e Carlo. Dopo il bacio passionale con Andrea della scorsa registrazione, stavolta la tronista ha baciato Carlo. Anche Andrea si è mostrato dispiaciuto.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, la storia tra Gemma e Silvio è giunta definitivamente al termine. Oggi c’è stato un tentativo di riappacificazione al centro studio che, però, non ha sortito gli effetti sperati. Silvio ha anche deciso di lasciare il programma. Gemma e Silvio si sono salutati con un abbraccio.

Armando, invece, ha deciso di non frequentare la dama che ha conosciuto ieri. In questa registrazione, ne ha conosciuta un’altra ma ha deciso di non tenerla. Da qui, si è scatenata una discussione che ha coinvolto Tina Cipollari, Gianni Sperti, Aurora e Paola. Tina ha accusato Armando di avere una donna fuori dal programma.

Armando ha anche discusso con Silvio e ha lasciato lo studio per evitare che la discussione degenerasse.

Riccardo, infine, ha conosciuto una nuova dama e ha deciso di conoscerla.

