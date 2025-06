Martedì 25 febbraio 2025, si è svolta una nuova registrazione dell’edizione 2024-2025 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda nei prossimi giorni.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, per quanto riguarda il Trono Classico, Gianmarco ha deciso di eliminare Liane perché, fino ad ora, l’ha vista troppo bloccata. Il tronista ha portato in esterna Francesca e tra i due è scattato il bacio. In studio, si è scatenata una discussione tra Gianmarco e Cristina.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Sabrina e Giuseppe hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia. Giuseppe, infatti, non vuole dare l’esclusiva a Sabrina e quest’ultima non ha accettato questa sua decisione. Per questo motivo, la relazione è giunta al termine. Giuseppe, inoltre, si è lamentato del fatto che Agnese non gli stia dando confidenza.

Diego, invece, ha frequentando una Dama altolocata e si sta trovando molto bene con lei.

Anche nella registrazione di oggi, si è svolta una sfilata. In quest’occasione, i protagonisti sono stati i Cavalieri. Gianni Sperti e Giuseppe si sono anche sfidati in una gara di ballo.

Gemma, invece, è uscita a cena con Orlando: in studio, lui è stato accusato di non essere mai stato interessato a lei. Orlando ha discusso soprattutto con Tina Cipollari.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20 e sempre su Canale 5 durante la notte.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.