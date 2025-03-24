Uomini e Donne, anticipazioni: lunedì 24 marzo 2025, si è svolta una nuova registrazione del dating show di Maria De Filippi.

Lunedì 24 marzo 2025, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda nei prossimi giorni.

Stando alle anticipazioni pubblicate su Lollo Magazine, per quanto riguarda il Trono Classico, Gianmarco, dopo la registrazione di ieri, ha cercato di chiarirsi con Cristina. In un RVM trasmesso in studio, Gianmarco e Cristina hanno discusso a lungo in camerino: la corteggiatrice è stata scontrosa nei suoi riguardi e il tronista si è innervosito ancora di più, pur ammettendo i propri errori. La discussione tra loro è proseguita anche in studio.

Gianmarco ha portato in esterna Nadia: lei gli ha fatto una sorpresa ma, tra loro, non c’è stato un avvicinamento vero e proprio. In studio, infine, il tronista ha ballato più volte con Francesca.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Vincenzo, ex Cavaliere, è tornato nel programma per proporsi ad Agnese. Quest’ultima ha deciso di iniziare a conoscerlo.

Damiano, invece, dopo aver ricevuto svariati attacchi, da parte degli opinionisti ma anche da parte di Morena e Gloria, è giunto alla decisione di lasciare il programma. Secondo Morena e Gloria, Damiano è una persona poco limpida, che ha mentito sulla sua vita sociale e che si mostra per la persona che non è. Damiano, prima di uscire dallo studio, ha parlato della sua uscita con Flavia: i due hanno trascorso la notte insieme senza avere un’intimità. Da qui, sono partiti gli attacchi di Tina Cipollari e Gianni Sperti che non hanno creduto alle loro parole.

Luana, invece, è uscita con Giovanni e Gabriele. Con quest’ultimo, il discorso è già chiuso mentre Giovanni ha ammesso di essere molto preso da lei.

Giuseppe, invece, è uscito con Rosanna. In studio, Giuseppe ha ammesso che ha avvertito il desiderio di baciarla. Giuseppe, inoltre, ha discusso con Sabrina e Fabio. Sabrina, invece, ha chiuso la sua conoscenza con Emanuele.

Gemma, infine, sta frequentando un nuovo Cavaliere, di nome Luciano.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20 e sempre su Canale 5 durante la notte.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.