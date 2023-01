Uomini e Donne anticipazioni registrazione 21 gennaio 2023: Maria De Filippi offre un lavoro ad Alice Barisciani

Ieri sabato 21 gennaio 2023, è stata registrata una nuova puntata di ‘Uomini e Donne’. Cosa sarà successo ai protagonisti del trono over e ai tronisti del trono classico nell’ultima registrazione? Grazie alla pagina Instagram, @uominiedonneclassicoeover, come sempre, siamo in grado di fornirvi le succose anticipazioni sul programma di Maria De Filippi (in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 prima del daytime di ‘Amici’). Se non volete rovinarvi la sorpresa non proseguite la lettura del post.

Uomini e Donne anticipazioni registrazione 21 gennaio 2023: cosa è successo?

– Maria De Filippi ha offerto un lavoro ad Alice Barisciani. La corteggiatrice di Federico Nicotera è rimasta senza lavoro per via delle troppe assenze per poter prendere parte alle registrazioni del programma. Carola ha assistito all’esterna senza arrabbiarsi troppo. Il tronista l’ha portata in esterna c’è stato un bacio molto intenso. Non è stata ancora annunciata, però, la data della sua scelta.

– Lavinia ha baciato Alessio Corvino ed Alessio Campoli. In puntata, però, ha ribadito che, da parte di entrambi, non ha percepito un reale interesse.

Uomini e Donne registrazione 21 gennaio 2023 del trono over e trono classico

– Biagio ha discusso con Carla. La dama vuole conoscere altri uomini. Ad oggi, non si sente di dare l’esclusiva al cavaliere con cui, però, uscirà nuovamente.

– Claudio ha chiuso con Gemma. Durante la conoscenza telefonica, non è scattata il giusto feeling.

– Riccardo Guarnieri ha lasciato lo studio dopo i continui attacchi da parte del parterre e degli opinionisti. Al telefono, il cavaliere ha svelato di provare, per Gloria, dei sentimenti molto vicini all’amore.