Oggi, lunedì 20 novembre 2023, si è tenuta la ventunesima registrazione dell’edizione 2023-2024 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 durante la prossima settimana.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Ida Platano è uscita in esterna con il corteggiatore di origini cubane di nome David. Ida si è detta soddisfatta dell’esterna con David che, in studio, però, è stato criticato da Tina Cipollari.

Sempre Ida ha avuto una discussione molto accesa con Roberta. Alla fine della lite, però, la tronista e la dama hanno sancito la pace con un abbraccio.

Durante la registrazione, non si è parlato degli altri due tronisti, Brando e Cristian.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Roberta ha conosciuto due ragazzi giunti in studio per lei ma ha deciso di non tenerli. Sempre Roberta è uscita con Marcantonio e tra i due è scattato il bacio. Manuela, che aveva iniziato una conoscenza con Marcantonio, ha deciso di chiudere la loro frequentazione per questo motivo.

La lite tra Roberta e Ida, citata precedentemente, è scoppiata proprio perché Ida ha accusato Roberta di intrufolarsi nelle frequentazioni delle altre.

Claudia, invece, ha fatto un tentativo per riprendere la relazione con Alessio, regalandogli una cornice con una loro foto. Alessio, però, ha deciso di non darle una seconda possibilità.

Da segnalare, l’assenza di Armando anche in questa registrazione.

Quando va in onda Uomini e Donne?

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45. Il dating show è visibile anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata più volte, su La5 (alle ore 19:45, alle ore 23:20 e anche il giorno dopo a partire dalle ore 12:40), e su Canale 5, durante la notte.

Su Witty Tv, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate andate in onda.