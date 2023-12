Oggi, mercoledì 20 dicembre 2023, si è tenuta una nuova registrazione dell’edizione di quest’anno di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 prossimamente.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, in studio si è parlato di Mario, corteggiatore di Ida Platano, nella fattispecie di una segnalazione che lo riguarda. In studio, infatti, è intervenuta una ragazza che ha dichiarato di essere in contatto con lui. Al termine del chiarimento, Ida ha deciso di tenere Mario e non mandarlo via.

Ida ha realizzato due esterne, una proprio con Mario e l’altra con Ernesto.

Cristian, invece, è uscito in esterna sia con Valentina che con Virginia.

Nella registrazione di oggi, non si è parlato di Brando.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Federico ha deciso di lasciare il programma al termine di una pesante discussione avuta con Tina Cipollari.

Cristina ha deciso di voler approfondire la conoscenza di Alessandro. Quest’ultimo, però, ha cominciato a sentirsi telefonicamente anche con Asmaa.

Assenti in questa registrazione, Roberta, che aveva deciso di andarsene dopo la decisione di Alessandro di voler conoscere altre donne, e Armando, che non si è ancora ripreso dall’incidente avuto subito dopo il suo ritorno nel programma.

