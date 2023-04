Anche oggi, domenica 2 aprile 2023, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 nel corso della prossima settimana.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Nicole è uscita con Cristian, affermando che è il corteggiatore da cui è presa maggiormente in questo momento. Con Cristian, però, non è scattato il bacio. Nicole ha anche dichiarato che è stato un errore baciarsi così presto sia con Andrea che con Carlo. In studio, la tronista è stata attaccata da Roberta del Trono Over che ha anche criticato i suoi corteggiatori.

Luca, invece, ha portato in esterna una nuova corteggiatrice, Chiara, con cui, però, in studio ha discusso a causa di un abbraccio negato durante l’esterna. La corteggiatrice, in un secondo momento, ha deciso di non corteggiare più il tronista, lasciando lo studio. Luca è anche uscito in esterna con Alessia, una ragazza che aveva conosciuto su Instagram prima della sua partecipazione a L’Isola dei Famosi e con cui, successivamente, aveva perso i contatti.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Armando ha cominciato a frequentare una dama già presente nel Trono Over, parlandone positivamente. I due sono usciti a cena e usciranno nuovamente.

Anche Riccardo ha iniziato a frequentare una dama già presente nel parterre femminile.

Alessandro e Pamela, invece, sono stati gli ospiti di questa registrazione. La coppia, uscita dal programma poche settimane fa, è in crisi. Alessandro, giunto in trasmissione con l’idea di lasciarla, ha accusato Pamela di trascurarlo e di essere poco attenta al loro rapporto. Il loro rapporto è in crisi anche a causa della gelosia di lui. Alla fine, Maria De Filippi ha aiutato Alessandro e Pamela a superare le loro divergenze.

Gemma, infine, si è mostrata interessata ad un cavaliere di nome Claudio.

Come vedere Uomini e Donne in tv e in streaming

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45. Il programma è visibile in diretta anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50.

Su Witty Tv, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.