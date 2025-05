Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 19 febbraio 2025: un corteggiatore di Tina scrive a Morena del Trono Over

Mercoledì 19 febbraio 2025, si è svolta una nuova registrazione dell’edizione 2024-2025 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, per quanto riguarda il Trono Classico, Angelo, corteggiatore di Tina Cipollari, ha contattato Morena del Trono Over e quest’ultima ha subito informato la redazione del programma. In studio, Angelo ha letto una lettera rivolta a Tina ma la conduttrice gli ha ricordato che il suo trono è solamente un gioco. Alla fine della discussione, Angelo ha lasciato il programma.

Gianmarco, invece, ha discusso con una sua corteggiatrice.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, si è svolta una sfilata che ha visto le Dame protagoniste e che è stata vinta da Sabrina. Durante la sfilata, Agnese ha discusso con il Cavaliere che stava frequentando (e con cui ha chiuso la conoscenza poco prima), accusandolo di non averla difesa dopo un voto basso ricevuto da Alessio.

Barbara, invece, è uscita con un Cavaliere e tra loro è scattato anche un bacio.

Giovanni, invece, è uscito due volte con Giulia. Giovanni è apparso molto preso da lei e, durante le uscite, lui avrebbe cercato spesso il contatto fisico. Al centro studio, però, si è seduta anche Francesca e Giulia gli ha consigliato di continuare a conoscere anche lei per capire meglio quello che prova. Per la cronaca, Giovanni e Francesca si sono baciati. Giulia, però, ha successivamente deciso di troncare la conoscenza con Giovanni e quest’ultimo non l’ha presa bene, accusando la donna di avere un agente. Giulia, invece, ha detto a Francesca che Giovanni le avrebbe detto di non essere interessato a lei. Anche Francesca, di conseguenza, ha chiuso la conoscenza con Giovanni.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20 e sempre su Canale 5 durante la notte.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.