Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 18 febbraio 2025: una coppia del Trono Over lascia il programma

Martedì 18 febbraio 2025, si è tenuta una nuova registrazione dell’edizione 2024-2025 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, per quanto riguarda il Trono Classico, Gianmarco ha realizzato due esterne: una con Nadia e l’altra con Cristina. In studio, il tronista ha eliminato due ragazze.

Tina Cipollari, invece, è uscita in esterna con Cosimo. I due starebbero programmando un viaggio da fare a Parigi.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, una coppia ha deciso di lasciare insieme il programma. Stiamo parlando di Claudia e Giorgio che hanno deciso di approfondire la loro conoscenza lontano dalle telecamere.

Sabrina, invece, ha scritto una lettera indirizzata a Giuseppe perché non riesce a capacitarsi del motivo per il quale lui ha deciso di chiudere la frequentazione con lei. Sabrina e Giuseppe sono giunti alla decisione di uscire insieme per provare a chiarirsi.

Gemma, invece, è uscita in esterna con Walter ma a quest’ultimo non è scattato nulla e tra loro il discorso è già chiuso. Gemma, inoltre, sta frequentando anche un altro cavaliere.

Da segnalare, il ritorno fisso di Giulia nel parterre. Giulia era ritornata nel programma per conoscere Giorgio ma quest’ultimo le aveva detto di no.

Barbara ha interrotto la conoscenza con un uomo mentre Agnese ha deciso di conoscere meglio due uomini giunti in studio per lei.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20 e sempre su Canale 5 durante la notte.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.