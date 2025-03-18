Uomini e Donne, anticipazioni: lunedì 17 marzo 2025, si è svolta una nuova registrazione del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 17 marzo 2025: Orlando chiede scusa a Gemma e le chiede di riprovarci

Lunedì 17 marzo 2025, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda prossimamente.

Stando alle anticipazioni pubblicate su Lollo Magazine, per quanto riguarda il Trono Classico, Tina Cipollari è uscita in esterna nuovamente con Cosimo. Dopo il viaggio a Parigi, i due hanno in programma un nuovo viaggio che avrà come meta la Spagna, precisamente Madrid. Per questo motivo, Tina e Cosimo stanno prendendo delle lezioni di flamenco. In studio, come ospite, era presente anche Umberto Gaudino, ballerino professionista di Amici. L’opinionista e Cosimo hanno ballato insieme.

In studio, non si è parlato del trono di Gianmarco. Assenti sia lui che le sue corteggiatrici.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Orlando, l’ex Cavaliere di Gemma, oggetto recentemente di una segnalazione a seguito della quale ha dovuto lasciare il programma, è tornato in studio con l’intento di avere da Gemma una seconda opportunità. Il tentativo, però, non è andato a buon fine. Orlando ha tentato di discolparsi per circa trenta minuti ma nessuno, inclusa Gemma, gli ha creduto.

Alessio, invece, è uscito con Valentina e intende proseguire la conoscenza con lei. Con Luana, invece, la frequentazione è giunta ad uno stop definitivo.

Da segnalare, infine, una nuova gara di danza tra Giuseppe e Gianni Sperti, nella quale è stata coinvolta anche Sabrina.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20 e sempre su Canale 5 durante la notte.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.