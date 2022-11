Martedì 15 novembre 2022, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, con le puntate in questione che andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver, cominciando dal Trono Classico, Federico N. ha portato nuovamente in esterna Alice. L’esterna si è rivelata molto profonda in quanto il tronista ha deciso di aprirsi molto riguardo il suo passato. Carola, in studio, non ha reagito bene davanti all’esterna, affermando che la sua partecipazione al programma è diventata inutile. Maria De Filippi, però, ha invitato la corteggiatrice a comprendere meglio le dichiarazioni di Federico che si è aperto molto riguardo la sua difficile situazione familiare. Anche il tronista è stato della stessa opinione.

Federico D., invece, ha realizzato due esterne, una con Elena e l’altra con una nuova corteggiatrice dal nome Vincenza. Tra le due, il tronista, per ora, preferisce proprio Vincenza.

Lavinia, invece, ha fatto un’esterna con Alessio Corvino che ha deciso di non baciarla. In studio, la tronista ha ballato con l’altro corteggiatore dallo stesso nome, Alessio Campoli.

Anticipazioni registrazione 15 novembre: Trono Over

Per quanto riguarda il Trono Over, invece, Riccardo ha deciso di interrompere la sua frequentazione con Gloria che non era presente in studio. Per Riccardo, inoltre, si è presentata in studio una nuova Dama.

Da segnalare, infine, anche il ritorno delle famose sfilate. Durante la registrazione odierna, si è svolta una sfilata femminile e la vincitrice è stata Cristina.

