Sabato 12 novembre 2022, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, con le puntate in questione che andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver, cominciando dai protagonisti del Trono Over, Riccardo e Gloria stanno continuando la loro frequentazione; lei appare molto presa da lui mentre il Cavaliere, per ora, ha deciso di non prometterle nulla di importante.

Biagio, invece, sta continuando ad uscire con Silvia. Durante la registrazione, inoltre, non si è parlato di Gemma.

Anticipazioni registrazione 12 novembre: Trono Classico

Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, Lavinia è uscita in esterna con Alessio C.. In studio, la tronista ha avuto qualcosa da ridire sul comportamento tenuto dall’altro corteggiatore di nome Alessio perché è solito andare a ballare in discoteca. Nonostante la discussione, Alessio ha dichiarato che continuerà ad andarci e che non modificherà il suo stile di vita.

Federico N., invece, è uscito in esterna con Alice. Durante l’esterna, non è scattato il bacio. In studio, c’è stata una discussione tra Alice e la corteggiatrice Carola, con quest’ultima che è stata zittita con decisione da Alice. Nel corso della discussione, infatti, Carola aveva accusato Alice di essere finta, invitandola a non fare troppo la “psicologa” e a concentrarsi maggiormente su Federico.

