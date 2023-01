Oggi, giovedì 12 gennaio 2023, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni condivise dalla pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver, per quanto riguarda il Trono Classico, anche stavolta non c’è stata nessuna scelta da parte dei tronisti.

Federico ha portato in esterna Alice e le ha fatto conoscere suo nonno.

Per quanto riguarda Carola, invece, il tronista e la corteggiatrice hanno discusso al termine della scorsa registrazione ed è andato in onda un filmato a riguardo. Carola ha dichiarato che i suoi sentimenti si sono affievoliti e che, in caso di scelta da parte di Federico, gli risponderebbe di no. In studio, la corteggiatrice ha confermato quanto detto nel filmato e Federico ha accusato il colpo. Alla fine, Carola è scoppiata in lacrime, dichiarando di sentirsi trascurata da Federico da quattro settimane a questa parte.

Federico, quindi, ha deciso di ballare con Carola: a causa di questa decisione, il tronista ha discusso anche con Alice.

Per quanto riguarda Lavinia, invece, la tronista ha domandato se Alessio Campoli e Alessio Corvino hanno chiesto di lei in settimana. La risposta è stata negativa per quanto riguarda A. Campoli. Con A. Corvino, invece, Lavinia ha discusso in camerino. In studio, Maria De Filippi, rivolgendosi a Lavinia, si è detta convinta che i due corteggiatori non sono realmente interessati a lei. Lavinia ha reagito, piangendo e manifestando anche la volontà di lasciare il trono.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Alessandro si è seduto nuovamente al centro studio con Gemma, Pamela e Paola. Pamela ha pianto per il cavaliere mentre Paola ha affermato che Alessandro, da giovane, “faceva il pornodivo”, testuali parole. Gianni Sperti ha criticato Pamela per questa battuta.

Successivamente, si è svolta una sfilata con protagoniste le donne. Il tema della sfilata era la sensualità. Gloria, durante la sua performance, ha coinvolto Riccardo, bendandolo su una poltrona e facendogli mangiare delle fragole.

Per la cronaca, Armando è tornato nel parterre maschile.

Come vedere Uomini e Donne in tv e in streaming

Uomini e Donne, tornato in onda da lunedì scorso, va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45. Il programma è visibile in diretta anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50.

Su Witty Tv, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.