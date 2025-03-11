Martedì 11 marzo 2025, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Le puntate registrate oggi andranno in onda prossimamente.

Stando alle anticipazioni pubblicate su Lollo Magazine, per quanto riguarda il Trono Classico, Gianmarco ha portato in esterna Cristina e Nadia. Con Cristina, è scattato il bacio e Francesca, dopo averlo visto, ha lasciato lo studio. Il tronista ha deciso di correre dietro a Francesca. Durante la sua esterna, invece, Nadia ha discusso con Gianmarco ed è anche scoppiata a piangere. Anche Nadia stava per lasciare lo studio ma è stata fermata da Gianni Sperti.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Gemma ha discusso pesantemente con Orlando e ha deciso di interrompere la frequentazione con lui a causa del suo scarso interesse nei suoi riguardi. Tina Cipollari, inoltre, ha anche portato una segnalazione stando alla quale Orlando sarebbe fidanzato da oltre vent’anni con una donna. Orlando ha tentato di rimanere nel programma per corteggiare un’altra Dama ma è stato invitato a lasciare lo studio.

Sabrina, invece, si sta frequentando con Sebastiano. Lei lo ha ospitato nell’hotel dove alloggiava e hanno cenato insieme. Giuseppe è intervenuto, dichiarando che Sabrina avrebbe l’abitudine di portare un uomo nella sua stanza d’albergo durante un primo appuntamento. Giuseppe sta conoscendo una nuova Dama e i due sono stati criticati dagli opinionisti.

Alessio, che si sta frequentando con Luana, ha iniziato una conoscenza anche con Valentina. Quest’ultima ha chiesto ad Alessio di prendere una decisione definitiva tra le due donne. Alessio e Luana, inoltre, hanno discusso.

Damiano, invece, si è seduto al centro studio davanti a Gloria e Morena. Damiano ha discusso con Morena perché quest’ultima non ha risposto ai suoi messaggi. Damiano ha manifestato una chiara attrazione nei confronti di Morena e il suo atteggiamento ha infastidito Gloria.

Da segnalare, una nuova sfida di danza tra Gianni Sperti e Giuseppe.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45 ed è visibile in diretta anche in streaming sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata anche su La5 intorno alle ore 20 e sempre su Canale 5 durante la notte.

Su Witty Tv, infine, è possibile rivedere o recuperare le puntate e trovare altri contenuti esclusivi riguardanti il programma.