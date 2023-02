Sabato 11 febbraio 2023, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, non c’è stata nessuna scelta da parte di Federico e Lavinia.

Federico, al termine della scorsa registrazione, ha tentato di mettersi in contatto con Carola, prima andando nell’hotel dove alloggiava e, successivamente, provando a chiamarla al telefono. Federico e Carola hanno discusso e non hanno trovato un punto di incontro.

Carola, però, si è ripresentata in studio, dove è stata criticata da tutti. La corteggiatrice ha accusato Federico di essere andato a cercarla solamente per fare bella figura. Carola, inoltre, è stata accusata di essere interessata solo ai social e non a Federico. La corteggiatrice, quindi, ha ribadito di provare dei sentimenti per Federico ma anche Maria De Filippi si è mostrata dubbiosa.

Alice, durante la registrazione, ha lasciato lo studio per un attacco d’ansia dopo aver visto Federico decidere di ballare con Carola, nonostante la discussione. Dopo il ballo, Federico è uscito dallo studio per andare a verificare le condizioni di Alice.

La scelta di Federico, infine, avverrà nella prossima settimana.

Lavinia, invece, ha realizzato due esterne. Durante l’esterna con Alessio Corvino, la tronista ha deciso di fare una sorpresa al corteggiatore e di raccontargli anche la sua esperienza traumatica con il suo ex (a telecamere spente). Nell’esterna con Alessio Campoli, invece, Lavinia ha ricevuto un videomessaggio da parte del corteggiatore, a cui sono seguiti molti baci. In studio, Lavinia ha deciso di ballare con A. Corvino.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Ivan è uscito con Desdemona ma, in studio, ha ammesso di avere un interesse per Tina Cipollari…

Riccardo, invece, ha iniziato una conoscenza con Michela che, in studio, ha discusso con Armando con cui c’era stato un inizio di conoscenza circa un mese fa.

Come vedere Uomini e Donne in tv e in streaming

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45. Il programma è visibile in diretta anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50.

Su Witty Tv, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.