Domenica 11 dicembre 2022, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, con le puntate in questione che andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver, per quanto riguarda il Trono Over, Biagio ha fatto un nuovo tentativo con Paola, regalandole una bottiglia e una rosa; la dama, però, ha ribadito di non essere interessata.

Dopo aver letto una lettera di scuse a Gemma, Mario si è seduto nuovamente al centro studio per parlare di un post condiviso su Facebook che ha destato altre polemiche. Mario è uscito con un’altra dama ma non è successo nulla e, anche in questo caso, Maria De Filippi l’ha invitato a ragionare se è il caso, per lui, di continuare a prendere parte al programma.

Cristina ha conosciuto un uomo giunto in studio per lei che, però, ha deciso di non frequentare, dichiarandosi ancora interessata ad Armando. Quest’ultimo l’ha accusata di non aver fatto mai niente per lui. Cristina è stata criticata da Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Mentre Luca e Antonella stavano parlando della loro frequentazione al centro studio, è esplosa una discussione a causa di Armando che ha dichiarato di essere interessato esclusivamente ad Antonella. Luca, invece, ha dichiarato di essere vicino ad innamorarsi di Antonella.

Come vedere Uomini e Donne in tv e in streaming

Uomini e Donne va in onda su Canale 5, ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45. Il programma è visibile in diretta anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5, ogni sera, a partire dalle ore 20 circa.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Altri contenuti riguardanti il programma, infine, sono disponibili sempre su Witty Tv.