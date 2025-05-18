Uomini e Donne, anticipazioni: quando andrà in onda la scelta di Gianmarco Steri

Uomini e Donne si sta avviando verso la chiusura di stagione ma manca ancora la scelta di Gianmarco: grande attesa per la messa in onda

Uomini e Donne sta per regalare al suo pubblico uno dei momenti più attesi della stagione, la scelta di Gianmarco Steri, di fatto già espressa come hanno annunciato da un pezzo le anticipazioni, ma non ancora mandata in onda. Tra le registrazioni del programma e la visione televisiva c’è infatti una differenza di parecchi giorni, ma ciò non rende meno emozionante l’ultimo step, prima delle vacanze, del dating show di Maria De Filippi.

Il percorso del tronista romano ha tenuto con il fiato sospeso milioni di telespettatori, e ora il pubblico si prepara a vivere il gran finale. Dopo settimane di esterne, dichiarazioni accese e momenti di forte tensione, Gianmarco è arrivato alla fatidica decisione. Ma la domanda che tutti si pongono è una: quando vedremo la puntata in tv?

La redazione di Uomini e Donne non ha voluto rendere pubblica la programmazione ufficiale proprio per garantire quel minimo di suspense che serve ad alimentare la curiosità del pubblico.

Gianmarco sta vivendo la sua storia d’amore

Pubblico che sa già chi è la fortunata ad aver conquistato il cuore di Gianmarco e che adesso sui social si chiede i dettagli della messa in onda, come per esempio se sarà trasmessa in un’unica puntata o se verrà divisa in due serate. La scelta tuttavia, non è arrivata priva di polemiche. Tanto per cominciare la clamorosa eliminazione di Francesca Polizzi, fino ad allora considerata una delle favorite, e la delusione di Nadia Di Diodato, che sembrava destinata a uscire dal programma mano nella mano con Gianmarco, hanno dato molto su cui dibattere.

Secondo quanto svelato da Lorenzo Pugnaloni, la puntata con la scelta finale di Gianmarco andrà in onda lunedì 26 maggio 2025 su Canale 5, nella consueta fascia pomeridiana. Ma non si esclude che la redazione possa decidere di “spalmare” la scelta su due episodi, come già accaduto in passato per aumentare il pathos e – perché no – anche gli ascolti. In quel caso, la seconda parte verrebbe trasmessa martedì 27 maggio. I vertici Mediaset sarebbero infatti intenzionati a sfruttare al massimo il forte interesse generato attorno al trono di Gianmarco, uno dei più seguiti della stagione.

Nel corso degli ultimi mesi, il percorso del barbiere romano è stato tutt’altro che lineare. Se inizialmente sembrava orientato verso un legame con Nadia, con la quale ha condiviso esterne intense e momenti di vicinanza emotiva, alla fine il cuore lo ha portato da un’altra parte. Gianmarco ha scelto Cristina Ferrara, la corteggiatrice salernitana che con il tempo ha saputo conquistarlo, non solo con la sua bellezza ma anche con la sua sensibilità e autenticità. Una decisione che ha fatto discutere, soprattutto per come è maturata: molti telespettatori non hanno gradito il modo in cui Nadia è stata, a loro dire, “illusa” fino all’ultimo.

E mentre la puntata attende di essere trasmessa, Gianmarco e Cristina si stanno già vivendo la loro relazione lontano dai riflettori. I due sono stati avvistati insieme nei pressi di Napoli, probabilmente impegnati a gestire la distanza tra Roma e Salerno. Nonostante le voci di scetticismo sul futuro della coppia, loro per ora sembrano intenzionati a proseguire la conoscenza con grande entusiasmo e trasporto.