La puntata di Uomini e Donne in onda giovedì 8 novembre 2024: le anticipazioni del trono over e classico

Oggi, venerdì 8 novembre 2024, a partire dalle ore 14:45, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, i tronisti del Trono Classico (Michele Longobardi, Francesca Sorrentino, Alessio Pecorelli e Martina De Ioannon) e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Mario Cusitore, Marcello Messina, Alessio Pili Stella, Diego Tavani, Margherita Aiello, Morena Farfante, Alessia Rivolta, Juri Carissimi, Andrea Magrini, Ilaria Volta, Prasanna Conti, Giuseppe Cioffi, Vincenzo La Scala e altri).

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri, giovedì 7 novembre, Diego ha chiuso con Claudia, di fronte allo scarso interesse della dama. Nella ‘conoscenza’ tra Alessio, Prasanna e Margherita, Prasanna trova che Alessio si stia lanciando un po’ troppo nei suoi confronti, visto che l’interessamento della ragazza per lui non è così trascinante. Anche in virtù di questo parziale interesse, Alessio è uscito con Margherita: la mossa da parte di Margherita di uscire con Alessio sarebbe, per Tina, un modo per far ingelosire Mario. Ma intanto per Margherita arriva Daniele, velocemente liquidato.

La tronista Francesca, invece, sembra intenzionata a conoscere meglio Francesco.

Uomini e Donne, puntata 8 novembre 2024: anticipazioni

Speriamo di sapere oggi se Barbara deciderà di lasciare il programma dopo l’ennesima ‘delusione’ con Vincenzo, ma la trama sembra divertire troppo Maria perché si arrivi a una rapida soluzione. Continua a tenere banco anche la relazione tra Gemma e Fabio, che sembra arrivare a qualche primo battibecco.

Si punzecchiano anche Mario e Morena: lei non capisce perché lui abbia messo fine alla loro conoscenza, accusandolo di essere lì solo per visibilità (gli altri invece… vabbè!). Di fronte alle accude di Morena si potrebbe anche arrivare a un altro addio al programma.

Potrebbe esserci spazio anche per le esterne di Michele con Veronica e con Amal, che in studio dirà di essere lì solo per lui. Martina, dal canto suo, vuole conoscere meglio Ciro.

E potrebbero esserci novità importanti per Marcello e Giada.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata in tempo reale, con il nostro liveblogging, sempre a partire dalle ore 14:45.