Uomini e Donne, la puntata di oggi giovedì 20 febbraio 2025 in diretta: cosa succede nel Trono Classico e Over.

Oggi, giovedì 20 febbraio 2025, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Gianmarco Steri e Chiara Pompei. Protagonisti anche i cavalieri e le dame del Trono Over.

Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Nella puntata di ieri Gemma e Salvo sono usciti fuori a cena, ma tra i due non c’è stato né coinvolgimento, né un punto di incontro. Per Gianni e Tina, il signore non gli è mai piaciuto. Anche il cavaliere non avrebbe proseguito la conoscenza.

Dopo la volontà di Francesca di lasciare il trono, Gianluca ha manifestato il desiderio di volerla conoscere fuori dal programma. Francesca esce dallo studio. Gianluca la raggiunge e si presenta una situazione anomala in cui la tronista decide di interrompere sì, il suo trono, pur facendo una singolare scelta.

Gianmarco è uscito con Cristina per approfondire la conoscenza dopo la prima scelta nello speed date ed ha eliminato alcune ragazze tra cui Angelica R, Giorgia, Mara ed Elisabetta.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 20 febbraio 2025

Dopo il solito inizio dedicato al Trono di Tina, viene il momento di Sabrina, Agnese e Giuseppe. Si sono seduti al centro studio, Sabrina ha accusato Giuseppe di rinnegare ciò che c’è stato tra loro. Giuseppe è anche interessato ad Agnese…

