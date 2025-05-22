Uomini e Donne, anticipazioni penultima registrazione: ennesima batosta per Gemma

Uomini e Donne non batte la fiacca neanche a pochi passi dalla puntata finale di questa stagione, che ancora una volta non ha deluso le aspettative. L’11 maggio si è portata a termine la penultima registrazione e puntualissime non mancano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, che ci danno un piccolo assaggio di quello che sarà trasmesso.

Secondo l’esperto di gossip, ci sarà la nascita di nuove coppie (pronte a viversi in estate?) ma soprattutto non mancherà l’ennesima delusione di Gemma Galgani che ancora una volta chiude l’edizione senza il tanto agognato principe azzurro. L’ultimo è nuovamente scappato.

Il Trono Over e Classico continuano a intrecciarsi in un crescendo di dinamiche amorose che entusiasmano il pubblico di Canale 5: tra i momenti clou, spicca l’uscita dal programma di Valentina ed Emanuele, che dopo settimane di frequentazione hanno deciso di viversi lontano dalle telecamere. Un romantico filmato mostrerà Emanuele mentre si reca sul posto di lavoro della dama per dedicarle una serenata, gesto che ha consolidato la loro unione.

Arcangelo scappa da Gemma e si chiude in bagno

Secondo le anticipazioni della penultima registrazione di Uomini e Donne si chiuderà un cerchio molto importante: il trono classico di Gianmarco. Quest’ultimo finalmente farà la sua scelta, puntando tutto su Cristina: una rivelazione già ampiamente diffusa in questi giorni che presto potrà essere gustata dal pubblico.

Il momento sarà accompagnato dalla tradizionale cascata di petali rossi, simbolo di un nuovo inizio e dalla delusione della non scelta. Nadia, che sperava in un esito diverso, resterà profondamente delusa dalla svolta inaspettata del giovane. Se il Trono Classico giungerà a conclusione, nel parterre Over ci sarà aria di nuovi inizi con il ritorno Giovanni Siciliano, deciso a riprendere la conoscenza con Francesca, con quest’ultima che accetterà la proposta: i due ricominceranno a frequentarsi. Spazio anche ad altre due coppie consolidate: Ruggiero e Barbara, e Tiziana con Gabriele, che aggiorneranno il pubblico sulla loro storia.

Ma a catalizzare l’attenzione sarà, ancora una volta, Gemma. La dama torinese cercherà un chiarimento con Arcangelo, ma l’esito sarà a dir poco imbarazzante. Il cavaliere, pur di evitare il confronto, arriverà a chiudersi in bagno e a coprirsi con un cuscino per non rispondere: un gesto che ha suscitato stupore e indignazione in studio, confermando l’ennesima batosta per Gemma, ormai abituata a rincorrere uomini poco inclini al dialogo.

Arcangelo, nel frattempo, continua a frequentare Cinzia, che però non sembra puntare all’esclusività: la dama bacerà anche altri uomini del parterre, alimentando nuove tensioni. Intanto, tra le conoscenze recenti, Alessio sembra trovare sintonia con Annamaria. I due sono stati alle terme insieme e hanno deciso di continuare a vedersi, pur senza parlare di un’esclusiva. Situazione ben diversa per Margherita e Dennis, che annunciano di voler proseguire la frequentazione senza più concedere il numero ad altri. Guido, invece, si è dichiarato innamorato di Gloria, la quale ha accolto con entusiasmo la notizia.