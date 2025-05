Uomini e Donne anticipazioni oggi: Francesca tira una scarpa a Giovanni, la reazione del cavaliere

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi, 8 maggio 2025. colpi di scena, addii e una scarpa lanciata in studio

Caos e tensioni a Uomini e Donne. La puntata in onda oggi, giovedì 8 maggio 2025, non deluderà le aspettative del pubblico, sempre pronto a qualche colpo di scena improvviso. Tra discussioni accese, un abbandono improvviso e un gesto plateale che ha lasciato tutti basiti, il pomeriggio di Canale 5 si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico di emozioni contrastanti.

Le anticipazioni rilasciate da Witty TV hanno fatto intendere che si tratterà di una puntata davvero esplosiva, sotto molti punti di vista. Il dating show di Maria de Filippi regalerà infatti ai telespettatori una delle puntate più movimentate della stagione.

Francesca e Giovanni, dalla crisi…al lancio della scarpa

Si apprende dalle anticipazioni che il primo segmento della puntata sarà dedicato al Trono Over, con protagonista la coppia formata da Francesca Cruciani e Giovanni Siciliano. La loro conoscenza, già messa alla prova da incomprensioni e contrasti caratteriali, toccherà oggi il punto di rottura.

Tutto inizierà, in studio, da un resoconto della recente visita di Giovanni a casa di Francesca, a Bracciano. Sarebbe potuta essere un’occasione per rafforzare il legame, ma a quanto pare l’incontro avrà l’effetto opposto. Vedremo i due in studio confrontarsi animatamente, tra accuse reciproche e toni sempre più accesi.

Alla fine, il colpo di scena: vedremo Francesca perdere la pazienza e lanciare una scarpa contro Giovanni in pieno stile Tina Cipollari; lui, dal canto suo, reagirà con amarezza e stupore. Anche il pubblico rimarrà visibilmente scioccato dal gesto della Cruciani e perfino Tina Cipollari commenterà con ironia cercando di stemperare la tensione palpabile.

Nadia lascia lo studio, Gianmarco sempre più vicino a Cristina

Non andrà meglio nel trono classico, dove il protagonista indiscusso è Gianmarco Steri, alle prese con le sue due corteggiatrici, Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Dopo una doppia esterna, in studio vedremo discutere animatamente le due ragazze.

Le parole taglienti e i dubbi su alcuni atteggiamenti del tronista porteranno Nadia a prendere una decisione drastica: lasciare lo studio in lacrime, visibilmente provata dalla situazione senza dubbio spinosa. La sua uscita non passerà (ovviamente) inosservata e il tagliente Gianni Sperti lascerà intendere un possibile cambio di rotta nella scelta finale.

Con la puntata di oggi, il programma si avvia verso la conclusione della stagione (prevista per il 23 maggio) e pare ci attenda una chiusura col botto. Nel frattempo, i contenuti integrali e i video delle scene più commentate sono già disponibili sull’app Witty Tv, mentre le repliche possono essere seguite su Mediaset Infinity.