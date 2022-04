Uomini e Donne anticipazioni: Ida Platano ancora innamorata di Riccardo Guarnieri?

Ieri, venerdì 29 aprile 2022, è stata registrata una nuova puntata di ‘Uomini e Donne’. Grazie al profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, siamo in grado di fornirvi alcune anticipazioni sul nuovo appuntamento con il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Se non volete rovinarvi la sorpresa, non proseguite la lettura del post.

Si siede al centro studio Alessandro con Melissa, una ragazza nuova. All’inizio lui ha detto di essere propenso a continuare mentre lei no, dicendo che preferisce Luca (del trono over), essendo più giovane come lei.

Riccardo si siede e parla con Gloria di ciò che è successo, ma lei ribadisce che è tutto finito. Lei è uscita con un altro cavaliere e c’è stato anche un bacio e si trovano bene.

Puntata quasi incentrata tutta su Ida e Riccardo che sembrano essersi chiariti. Lui dice che c’è solo amicizia mentre lei dice che non vede amicizia, ma altro. Sembra molto presa ancora da lui.

Al centro studio Alessandro (senior), per lui c’è una dama Concetta ma decide di non conoscerla. Esprime invece un parere positivo per un’altra dama del parterre.

Bruno ha conosciuto la signora dall’esterno (di cui si parlava oggi) e si sono scambiati dei messaggi. Per lui invece è scesa un’altra signora e l’ha tenuta.

Non si è parlato del trono classico e i tronisti non sono neanche entrati.