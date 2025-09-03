Uomini e Donne, anticipazioni: nuovo amore (già naufragato) per Gemma Galgani

E’ incominciata con il botto la nuova stagione televisiva del dating show di Canale 5. Come è diventata ormai un’assai piacevole consuetudine, si è partiti con il Trono Over. E ancora una volta grandissima protagonista, fin dalle primissime battute, è stata Gemma Galgani. La dama torinese, tra le presenze più costanti e storiche all’interno del programma, nonostante le numerose e cocenti delusioni, crede ancora nel vero Amore da cercare in studio. Tante volte si è chiacchierato sulla possibilità di non rivederla da Maria ma lei, alla fine, c’è sempre tornata, dimostrandosi felicissima di esserci.

Negli scorsi mesi l’ultima delusione era stata ” targata” Arcangelo. Il cavaliere, nonostante un primo approccio molto passionale con lei, non le ha dato alcuna sicurezza preferendole poi altre dame. Ed è stato proprio lui a chiederle di prendere un caffè in amicizia che la Galgani ha prontamente rifiutato. Non lo ha trovato idoneo anche perché lui l’ha profondamente delusa.

Tuttavia nelle puntate che andranno in onda a breve ma che sono state registrate in questi giorni non vedremo solo ciò riguardo a Gemma. Difatti per lei sono subito scesi dalle scale due nuovi corteggiatori che lei ha deciso di tenere. E’ uscita con entrambi, essendo molto curiosa di conoscerli ma con uno l’idillio è finito ben presto.

Gemma Galgani e il suo nuovo amore giù finito

L’uomo che ha deciso di scartare è Antonio che non l’ha convinta già fin dalla prima fugace uscita. E così a strettissimo giro ha deciso di eliminarlo. Ha comunque pensato di proseguire a frequentare Antonio con il quale è pure scattato un bel bacio che ha incominciato a farla sognare, essendo lei un’animo profondamente romantico e desideroso di innamorarsi. Un autentico Principe Azzurro, come quelli che troviamo nelle favole sia antiche sia più moderne.

Non sono mancate poi le forti discussioni con la sua più acerrima nemica, ovvero la biondissima Tina Cipollari che non si è di certo risparmiata con battute e dichiarazioni al vetriolo. Ora dunque i fan del programma non vedono l’ora di rivedere le due in azione e, soprattutto, conoscere meglio quegli uomini che si sono mostrati subitaneamente interessati a Gemma che si sta dimostrando ancora una volta di possedere tutte le carte in regola per essere la grandissima protagonista di stagione, perlomeno se parliamo dell’Over.