Uomini e Donne: cosa accadrà nelle nuove puntate in onda a gennaio 2025

Dopo la pausa natalizia, come annunciato, a più riprese, ‘Uomini e Donne‘ tornerà regolarmente in onda con nuove appassionanti puntate già registrate nell’ultimo mese del 2024. Cosa dovrebbe aspettarci dai nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne: la cacciata di Michele Longobardi (che trova l’amore fuori dal programma?

Leggendo le anticipazioni dettagliate, ormai, i telespettatori e le telespettatrici del programma pomeridiano di Canale 5 conosco, per filo e per segno, le dinamiche e le modalità all’uscita forzata del tronista stabiese. A poche settimane dalla messa in onda dell’addio di Michele, però, i social hanno pubblicato diversi retroscena sul dopo trasmissione. Deianira Marzano ha pubblicato, sul proprio profilo Instagram, una segnalazione sull’ex protagonista del trono classico. Il ragazzo, infatti, sarebbe stato avvisato in un centro commerciale di Torre Annunziata in compagnia di un’attrice di ‘Mare Fuori’, Clotilde Esposito.

A poche ore dall’uscita della notizia, Lorenzo Pugnaloni ha raggiunto telefonicamente Michele per sincerarsi sul suo stato d’animo: “Ho appena sentito Michele. Non sta molto bene e l’ho percepito in primis. Al momento mi ha riferito che l’unica cosa che gli importa è Amal, che ci sta male per lei davvero ma sta cercando di andare avanti”.

Uomini e Donne: la scelta di Martina De Ioannon tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri è sempre più vicina?

Non si conoscono ancora, a fondo, le date delle prossime registrazioni del programma ma il trono di Martina De Ioannon sembra essere giunto ad una felice conclusione. Dopo l’ennesimo battibecco ed uscita dallo studio, la tronista è andata a Torre Annunziata (Na), città natale di Ciro per riprenderselo. Gianmarco, invece, ha optato per un atteggiamento più soft senza troppi ‘colpi di testa’. Sul web sono nate delle vere e proprie fazioni a favore dell’uno e dell’altro. Chi la spunterà? Ma soprattutto diamo per scontato che ci troviamo di fronte a due sì?