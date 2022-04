Uomini e Donne anticipazioni nuova puntata: è ancora scontro tra Tina ed Ida

Ieri pomeriggio, venerdì 22 aprile 2022, è stata registrata una nuova puntata di ‘Uomini e Donne’. Grazie ai colleghi di ‘Uominiedonnetronoclassicoeover’ siamo in grado di fornirvi le succose anticipazioni sul nuovo appuntamento del dating show di Maria De Filippi.

Se non volete rovinarvi la sorpresa non proseguite la lettura del post.

Gemma è uscita in esterna con Giacomo e la conoscenza, al momento, prosegue bene. Si siede, poi, al centro studio Vincenza con Bruno e un altro cavaliere, Saverio. Con quest’ultimo la dama lamenta che lui ha cercato troppo un ‘contatto fisico’, mentre lei vuole aspettare.

Per Ida scendono due ragazzi e lei dei decide di tenerne uno. Tina si è scagliata nuovamente contro Ida, dicendo che tanto secondo lei Ida è ancora innamorata di Riccardo. L’opinionista dice a quest’ultimo che ora che Ida vuole

conoscere una nuova persona, di cercare di stare “lontano” da lei e di non invitarla a ballare. Riccardo sta uscendo una delle dame.

Biagio sta conoscendo Catia Franchi, nella seconda uscita c’è stato un problema. Il cavaliere ha voluto portare la dama a cena in una pizzeria al taglio e a lei non è andato bene, in un certo senso avrebbe voluto frequentare “posti più alti e raffinati”. I due litigano pesantemente.

C’è stata una sfilata perle donne.

Trono di Luca: Aurora, dopo che nell’ultima registrazione aveva lasciato lo studio, va a chiarire con Luca e fanno un’esterna insieme. Esterna con le cuffie in cui lei gli dedica una lettera. Lei provoca Luca dicendo se vuole baciarlo e quando lui gli dice di sì, lei si rifiuta. In studio Gianni attacca Aurora dicendo che sminuisce tutto, anche Armando interviene contro la corteggiatrice. Luca in tutto ciò era molto arrabbiato.