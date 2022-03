Uomini e Donne anticipazioni: nuova corteggiatrice per Luca Salatino

Ieri, domenica 27 marzo 2022, è stata registrata una nuova puntata di ‘Uomini e Donne‘. Grazie al profilo Instagram, ‘Uominiedonneclassicoeover’, siamo in grado di fornirvi alcune anticipazioni sul nuovo appuntamento con il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Veronica Rimondi, la nuova tronista ha fatto due esterne. La prima è stata fatta con il corteggiatore Federico e un’altra con un altro corteggiatore. Entrambe le esterne sono andate bene.

Luca Salatino ha fatto invece un’esterna con Soraia Ceruti. Sono stati a cena insieme nel suo residence; l’esterna è andata abbastanza bene. Luca però non ha portato in esterna Lilli e ha voluto conoscere invece una nuova corteggiatrice. Ha sottolineato che forse questa nuova corteggiatrice è proprio quella che lo attrae di più fisicamente. Lilli e Soraia erano molto scosse; si aspettavano che a questo punto del percorso lui fosse proiettato soltanto su loro due e non su nuove conoscenze.

Ida Platano è uscita con un nuovo ragazzo del parterre ed è andata abbastanza bene. Lui è molto carino con lei e le ha detto che deve sentirsi libera.

Uomini e Donne Uomini e Donne anticipazioni: Alessandro Vicinanza volta pagina dopo Ida Platano?

Ci sono stati i soliti battibecchi tra Alessandro Vicinanza e Armando Incarnato. Quest’ultimo ha chiuso definitivamente con Aneta dicendo che il suo stile di vita è troppo diverso dal suo. Sono scese inoltre due nuove corteggiatrici per Armando e le ha tenute entrambe.