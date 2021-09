Uomini e Donne anticipazioni: la cacciata di Joele Milan

Oggi, domenica 26 settembre 2021, è stata registrata una nuova puntata del trono misto di ‘Uomini e Donne‘. Grazie alle talpine del ‘Vicolodellenews.it’, siamo in grado di fornirvi le succose anticipazioni che riservano un vero e proprio colpo di scena che riguarda uno dei tronisti in carica, Joele Milan:

Una talpina ci ha raccontato che durante la registrazione di oggi di Uomini e Donne Maria De Filippi ha cacciato dal programma Joele. In pratica la volta scorsa ballando con la corteggiatrice Ilaria le ha detto, pensando di non essere ascoltato, che il suo migliore amico aveva iniziato a seguirla sui social e che lei avrebbe dovuto ricambiare così da potersi sentire di nascosto. Oggi Maria ha fatto sedere tutte le corteggiatrici al centro e ha fatto uscire fuori quello che è successo pertanto l’ha invitato ad andarsene.

Era il non troppo lontano 2010 quando l’allora 24 enne Laura Lella era stata scelta per occupare l’ambita poltrona rossa del programma pomeridiano di Maria De Filippi. Ad un passo dalla scelta di Emiliano Vannoli, la tronista manifestò, mandando su tutte le furie la padrona di casa, la volontà di uscire dal programma con Federico D’Aguanno:

La cacciata dallo studio della De Filippi (con tanto di Arevuar da parte di Danielona del pubblico parlante) è diventato un cult della televisione italiana:

Questa è una sceltina, non una scelta. Anzi, è una presa per il… Per colpa tua mi sono sorbita le peggiori critiche dal pubblico al centralino e non ho dato loro ascolto, ti ho protetta da uno studio che voleva distruggerti. Ed evitiamo di piangere, anche le lacrime andrebbero risparmiate per una farsa del genere. Una cosa è certa: tu te ne vai finché la conduttrice di questo programma sarò io.