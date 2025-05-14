Colpi di scena nelle prossime puntate di Uomini e Donne, il cavaliere è pronto a tornare e rivedremo una delle coppie più belle di sempre.

Uomini e Donne anticipazioni: Giovanni ci riprova con Francesca, tornano in studio Barbara e Ruggiero

Uomini e Donne saluterà il pubblico per la pausa estiva con una serie di novità che piaceranno sicuramente, farà il suo grande ritorno uno dei volti più discussi di quest’edizione del programma di Maria De Filippi, Giovanni Siciliano. A quanto pare il napoletano ha deciso di tornare sui suoi passi e provare nuovamente a conoscere Francesca.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni, pare che il cavaliere partenopeo si sia pentito di non aver continuato la conoscenza di Francesca e le ha voluto chiedere una seconda possibilità. Nel corso dell’ultima registrazione del daiting show l’ex dama Barbara De Santi e il suo attuale compagno Ruggiero, sono intervenuti come ospiti, parlando del loro amore e di come proseguono le cose.

Come finisce Uomini e Donne, le anticipazioni dell’ultima puntata

Uomini e Donne sta per concludersi, sebbene all’interruzione delle puntate manca ancora un po’, lo scorso 11 maggio è stato registrato l’ultimo appuntamento e come ormai ci ha abituati il daiting show di Maria De Filippi, non mancheranno colpi di scena. Si conclude una stagione di grande successo per il programma di Canale Cinque non solo dal punto di vista degli ascolti, ma anche per ciò che riguarda le coppie nate davanti alle telecamere.

A sorpresa – secondo quanto riportato dall’esperto di Uomini e Donne – farà ritorno Giovanni Siciliano, che spiegherà di essersi pentito di aver interrotto bruscamente la conoscenza con Francesca e le chiederà una seconda possibilità. La dama non riuscirà a dirgli di no, la coppia non uscirà di fatto assieme, ma si è accordata per continuare una frequentazione durante l’estate e vedere come andranno le cose. Per sapere, dunque, cosa succederà tra i due bisognerà aspettare o qualche loro pubblicazione social o la prossima edizione di Uomini e Donne.

Faranno ritorno in studio Barbara e Ruggiero, che hanno lasciato il programma assieme lo scorso marzo. Si tratta senza dubbio di una delle coppie del trono over che più ha appassionato. Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine e, a giudicare dalle pubblicazioni sui social, pare che l’amore tra i due vada a gonfie vele. Presenti in studio come ospiti anche Gabriele e Tiziana, anche loro avevano deciso di uscire assieme dal programma e la loro storia continua tutt’oggi.

Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne è stato dato molto spazio anche a Gemma Galgani, che dopo l’ultima puntata aveva provato in tutti i modi a convincere Arcangelo a parlare con lei, con scarsi risultati, ma lui non ha voluto confrontarsi in alcun modo. Il cavaliere deciderà di interrompere la conoscenza anche con Marina e continuerà a conoscere Cinzia. C’è poi un’altra coppia che si è formata nel programma di Maria De Filippi, quella composta da Valentina ed Emanuele, anche loro hanno salutato il pubblico mano nella mano.

L’ultima puntata di Uomini e Donne si concluderà con i saluti di Tina Cipollari al pubblico e con un video che mostra tutti i cuccioli che sono stati adottati grazie agli annunci che sono comparsi al termine di ogni puntata. Un argomento che è assai caro alla padrona di casa, che da sempre si batte contro l’abbandono degli animali.