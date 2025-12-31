Uomini e Donne, anticipazioni gennaio: Gemma (di nuovo) disperata. La scelta di Cristiana

I fan del programma di Maria De Filippi non aspettano altro, il momento in cui l’amatissimo daiting show tornerà finalmente in onda dopo la pausa natalizia. Sebbene ancora non è stata comunicata la data ufficiale in cui sarà trasmessa la prima puntata di Uomini e Donne del 2026, sul profilo social del programma si legge solo “ci vediamo a gennaio”, si conoscono già alcune anticipazioni dei prossimi appuntamenti.

Alcune puntate, infatti, sono già state registrate e non sono ancora andate in onda. Il prossimo 7 gennaio dovrebbero partire nuove registrazioni e poi si attende la messa in onda di quelle precedenti. Ebbene pare che Gemma Galgani sarà sempre protagonista del trono over con un’ennesima delusione d’amore e intanto Cristiana potrebbe essere vicina alla scelta.

Uomini e Donne, quando riprenderanno le registrazioni del programma

Avevamo lasciato Gemma Galgani soccorsa da un medico dopo l’ultimo pianto disperato per Mario Lenti, il cavaliere con cui aveva iniziato una frequentazione e che non ne ha più voluto sapere di lei. Quest’ultimo le aveva poi chiesto di ballare, riaccendendo una speranza nella dama torinese.

Lei non ha mai nascosto di provare dei sentimenti per lui, secondo le anticipazioni delle registrazioni avvenute prima di Natale pare che la dama tenterà un nuovo approccio con Mario Lenti, che però racconterà di aver avuto un appuntamento con un’altra dama e di averla anche baciata. Questa cosa getterà Gemma nello sconforto più totale, così chiederà un confronto al cavaliere perché dira di essersi sentita presa in giro.

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, quindi, potremo vedere l’ennesimo confronto tra Gemma e Mario con le lacrime finali della dama, che non accetterà un altro rifiuto del cavaliere. Ci sarà spazio anche per il trono classico, Ciro Solimeno continuerà le sue nuove conoscenze, Sara continuerà a essere lontana da Marco, che intanto è il corteggiatore preferito dal pubblico. Colpo di scena, sebbene si tratti solo di una supposizione, Cristiana Anania potrebbe decidere di fare la sua scelta.

La giovane tronista ha chiuso il cerchio, concentrando il suo interesse solo su Ernesto e Federico. Nelle ultime puntate per lei non sono mancate discussioni e questo l’ha confusa non poco. Ma a questo punto per Cristiana potrebbe arrivare presto il momento decisivo e a quel punto, se dovesse scegliere Ernesto, il corteggiatore verso cui – secondo il pubblico – è più trasportata, si dovrà capire quale sarà la sua risposta.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, dunque, anche nel 2026 ne vedremo delle belle. Intanto dovrebbe anche andare in onda la scelta di Flavio Ubirti, che è stata registrata prima di Natale e ancora non è stata trasmessa. Ci sono, quindi, moltissime cose da vedere e a questo punto non resta che aspettare la prima puntata del dating show del nuovo anno.